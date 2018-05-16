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الأربعاء، 16 مايو 2018 06:05 ص
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موريتانيا: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

الأربعاء، 16 مايو 2018 05:45 ص
موريتانيا: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
(أ ش أ)
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أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة بموريتانيا أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك فى البلاد.

وذكرت اللجنة، فى بيان، أنه "بعد التحريات اللازمة والاتصال بجميع الولايات لم تتوصل اللجنة بما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وعليه فإن فاتح شهر رمضان للسنة الهجرية 1439، هو يوم الخميس الموافق السابع عشر مايو بناء على كمال شعبان ثلاثين يوما".

 


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