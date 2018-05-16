قيادة الجيش الليبى تؤكد سيطرة قواتها على كافة مداخل مدينة درنة

قيادة الجيش الليبى تؤكد سيطرة قواتها على كافة مداخل مدينة درنةالأربعاء، 16 مايو 2018 07:42 م
العميد أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى
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أكدت غرفة عمليات الكرامة فى درنة الليبية، أنه استكمالا لمهمة القوات المسلحة العربية الليبية بمكافحة الإرهاب و تحرير مدينة درنة فإن القوات المسلحة الليبية حاليا تتخذ مواقعها بكافة مداخل المدينة، بعد طرد الإرهابيين من مناطق الظهر الحمر ، الحيلة ، الفتايح ، عين مارة، كرسة.
وقالت عرفة عمليات الكرامة فى درنة، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الوطنى الليبى كبدت الإرهابيين خسائر فادحة فى الأفراد والآليات.
وأهابت غرفة عمليات الكرامة الليبية بأهالى مدينة درنة الشرفاء طرد الإرهابيين لتجنيب المدينة الحبيبة القتال داخلها.
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