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خالد صلاح
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قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا فى الضفة الغربية

الأربعاء، 16 مايو 2018 11:20 ص
قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا فى الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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قال نادى الأسير الفلسطينى إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء 22 مواطنا من الضفة الغربية.

وأوضح نادى الأسير - فى بيان اليوم- أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من عدة بلدات وأنحاء فى محافظة نابلس، فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدة دير الباشا فى محافظة جنين بشمال الضفة الغربية، كما اعتقلت ثلاثة من محافظة بيت لحم، ومواطنين اثنين من محافظة الخليل بجنوب الضفة.

أما وسط الضفة، فاعتقل ستة مواطنين على الأقل من عدة بلدات فى محافظة رام الله والبيرة، ومواطنين اثنين من محافظة أريحا.

كما تم اعتقال مواطنين اثنين من مخيم شعفاط بالقدس.

وذكر نادى الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت على الأقل (12) مواطنا خلال مواجهات يوم أمس بينهم فتاة وهى ياسمين كنعان (16 عاما) من محافظة بيت لحم، وأربعة أطفال آخرين من محافظتى قلقيلية والخليل.

 


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