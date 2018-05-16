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الأربعاء، 16 مايو 2018 03:40 م
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قتلى وجرحى بهجوم انتحارى استهدف مجلس عزاء فى العراق

الأربعاء، 16 مايو 2018 01:49 م
قتلى وجرحى بهجوم انتحارى استهدف مجلس عزاء فى العراق الشرطة العراقية
كتب - محمود جلال
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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل بسقوط قتلى وجرحى فى هجوم انتحارى استهدف مجلس عزاء فى منطقة الطارمية فى العراق.


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