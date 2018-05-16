غرفة تجارة وصناعة غزة تحذر من انهيار الأوضاع الاقتصادية فى قطاع غزة

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أكدت غرفة تجارة وصناعة غزة، اليوم الأربعاء، أن القطاع يمر بأسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية لم يشهدها من عقود، عشية شهر رمضان المبارك، وشدد مدير العلاقة العامة والإعلام فى الغرفة ماهر الطباع - فى تقرير عن الغرفة - على أن شهر رمضان يأتى هذه العام فى ظل استمرار وتشديد الحصار الإسرائيلى للعام الحادى عشر، إضافة لتواصل الانقسام الفلسطينلا، وحذر من أن كافة المؤشرات السابقة تؤكد أن قطاع غزة حاليا ليس على حافة الانهيار بل يدخل مرحلة ما بعد الموت السريري، حيث تحول لأكبر سجن فى العالم.

وأشار إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين فى شهر رمضان الكريم، ما يشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على كاهل المواطنين محدودى ومعدومى الدخل، وقال "يأتى شهر رمضان والأسواق تشهد حالة من الكساد والركود الاقتصادى فى كافة الأنشطة الاقتصادية وأهمها القطاع التجارى الذى يعانى من ضعف فى المبيعات نتيجة لانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، وبالتالى أصبحت الأسواق التجارية خالية ومهجورة من المتسوقين".

وأكد أن إغلاق معبر (كرم أبوسالم) يضيف أعباء جديدة على التجار والمواطنين، حيث أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيكبد التجار والمستوردين ورجال الأعمال خسائر فادحة فى الفترة المقبلة، لاسيما من يتعاملون بالبضائع الموسمية الخاصة بشهر رمضان والأعياد، كما وتطرق الطباع إلى نسبة البطالة فى قطاع غزة، التى بلغت 9.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن 255 ألف شخص عاطل عن العمل خلال نفس الفترة، وبلغت نسبة البطالة بين الخريجين الجامعيين فى الفئة العمرية من 20-29 عاما، حسب التقرير، 64%، ومعدلات الفقر 53%، و33% معدلات الفقر المدقع، كما بلغت معدلات انعدام الأمن الغذائى لدى الأسر فى القطاع 72%، وكذلك انعدام القدرة الشرائية وانخفاض الواردات 15% خلال الفترة المذكورة سابقا من العام الجاري، إضافة إلى أن 95% من مياه الشرب غير صالحة.

وأوضح أن ما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة فى قطاع غزة، إضافة لانخفاض عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع بنسبة 50% من 750 شاحنة يوميا إلى 350 شاحنة، ودعا المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الضغط الفعلى على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة، وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجاته من السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناء، دون قيود أو شروط.