غدا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن القدس والعدوان الإسرائيلى

(أ ف ب)

يعقد وزراء الخارجية العرب، غدا الخميس، اجتماعا طارئا فى القاهرة "لمواجهة العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى" وكذلك "مواجهة قرار الولايات المتحدة غير القانونى" بنقل سفارتها إلى القدس.

وقال مسؤول دبلوماسى عربى فى القاهرة إنه "تقرر عقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الخميس بناء على طلب السعودية وذلك لمواجهة العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى والتحرك لمواجهة القرار غير القانونى الذى اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس".

وأضاف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه أنّ اجتماع المندوبين الدائمين المقرر عقده الأربعاء بناء على طلب فلسطين سيكون اجتماعا تحضيريا للاجتماع غير العادى لوزراء الخارجية العرب.

وكان إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، أثار غبطة الإسرائيليين وغضب الفلسطينيين، وأدى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الإثنين قبل يوم واحد من ذكرى النكبة وقيام دولة إسرائيل، إلى تصاعد غضب الفلسطينيين.

وخيّم التوتر والعنف على مراسم نقل السفارة، إذ نظم الفلسطينيون مسيرات ضخمة فى المنطقة الحدودية من قطاع غزة المحاصر، أدت إلى مقتل نحو 60 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلى.

ولا تزال الأسرة الدولية تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة وبالتالى لا يُفترض إقامة سفارات فيها طالما لم يتم البت فى وضعها عبر مفاوضات بين الجانبين المعنيين.