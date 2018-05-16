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صور.. مظاهرات يشارك فيها يهود ضد الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة واشنطن

الأربعاء، 16 مايو 2018 02:10 ص
صور.. مظاهرات يشارك فيها يهود ضد الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة واشنطن مظاهرات لليهود تضامنا مع فلسطين فى امريكا
كتب عبد الوهاب الجندى
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تظاهر عشرات الأهالى فى العاصمة الأمريكية واشنطن الليلة، ضد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين الفلسطينيين أمس الثلاثاء على حدود الأراضى المحتلة فى غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للاحتلال الإسرائيلى، وضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قرارها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وكذلك صور للضحايا الاحتلال.

وشارك فى التظاهرات وسط ساحات العاصمة الأمريكية واشنطن، العديد من اليهود الأرثوذكس المناهضين للحركة الصهيونية، وضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

صورة عهد التميمي
صورة عهد التميمي

 

ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية
ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية

 

علم فلسطين
علم فلسطين

 

مشاركين في التظاهر
مشاركين في التظاهر

 

مظاهرات اليهود في أمريكا
مظاهرات اليهود في أمريكا

 


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