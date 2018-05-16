صور.. مظاهرات بالبرازيل ضد الاحتلال.. وأعلام فلسطين على مبانى ساو باولو

مظاهرات فى البرازيل تضامن مع فلسطين

كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهر عشرات الأهالى فى مدينة ساو باولو البرازيلية الواقعة فى جنوب شرق البلاد، ضد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المتظاهرين الفلسطينيين أمس الثلاثاء على حدود الأراضى المحتلة فى غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها باللغة العربية: "فلسطين حرة عربية"، كما تزين المركز المالى للمدينة بالعلم فلسطين وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

وعقد أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولى، جلسة طارئة حول غزة دعت اليها الكويت ودافعت خلالها سفيرة الولايات المتحدة نيكى هايلى عن إسرائيل التى قالت إنها "تحلت بضبط النفس" الإثنين.



شاب يحمل العلم الفلسطيني



علم فلسطين علي المركز المالي في ساو باولو



لافتة في المظاهرات