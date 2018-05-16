صور.. تشييع جثمان الشهيد الفلسطينى ناصر غراب وسط قطاع غزة

صور.. تشييع جثمان الشهيد الفلسطينى ناصر غراب وسط قطاع غزةالأربعاء، 16 مايو 2018 01:05 م
تشييع جثمان الشهيد الفلسطينى
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شيّعت جماهير مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد ناصر غراب إلى مثواه الأخير فى مقبرة المخيم.
وكان وزارة الصحة أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن استشهاد المواطن ناصر أحمد محمود غراب ٥١ عاماً برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وفى وقت سابق، علقت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، على استشهاد 61 فلسطينيا وإصابة الآلاف على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مسيرة العودة فى ذكرى النكبة، قائلة،:"إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها وحماس تتحمل المسولية".
تشييع جثمان الشهيد الفلسطينى ناصر غراب وسط قطاع غزة
جانب من تشييع جثمان الشهيد الفلسطينى ناصر غراب وسط قطاع غزة
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فلسطينيات
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