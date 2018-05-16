video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 16 مايو 2018 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. الجيش السورى يضبط دبابات وأسلحة ثقيلة خلال عمليات تمشيط القلمون الشرقى

الأربعاء، 16 مايو 2018 10:50 ص
صور.. الجيش السورى يضبط دبابات وأسلحة ثقيلة خلال عمليات تمشيط القلمون الشرقى الجيش السورى يضبط أسلحة للإرهابيين
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أفاد المراسل الحربى لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، بأن الجهات الأمنية ضبطت أعدادا كبيرة من الدبابات والأسلحة الثقيلة ضمن مخابئ سرية خلال عمليات تمشيط فى منطقة القلمون الشرقى.

وكانت وحدات من قوى الأمن الداخلى دخلت، اليوم الأربعاء، إلى بلدة تلبيسة ومدينة الرستن بريف حمص الشمالى بعد إخلائهما من الإرهابيين، وقال مراسل الوكالة السورية، إنه تم صباح اليوم إخراج الدفعة الأخيرة من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى.

وكانت حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من خطر إحياء خلافة تنظيم " داعش" شرقى الفرات نتيجة التواطؤ الأمريكى مع الإرهابيين هناك، متهمة الولايات المتحدة بالتكتم على المعلومات عن عدة آلاف من المسلحين، الذين تم احتجازهم فى سوريا وتسعى واشنطن لحمايتهم من تحمل المسئولية.

وقالت زاخاروفا، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء :"إن موسكو ترى مخاطر إنعاش فكرة الخلافة لتنظيم"داعش" شرق الفرات فى سوريا بتواطؤ مع الولايات المتحدة"، وأضافت "نحن لفتنا الانتباه إلى صمت الإدارة الأمريكية بشأن آلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب ،الذين اعتقلهم التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات "قسد" شرقى الفرات" (التى تدعمها الولايات المتحدة).

 
الجيش السورى يضبط أسلحة فى مخابئ للإرهابيين
الجيش السورى يضبط أسلحة فى مخابئ للإرهابيين

 

الجيش السورى يضبط دبابات فى مخابئ للإرهابيين
الجيش السورى يضبط دبابات فى مخابئ للإرهابيين

 

الجيش السورى يضبط أسلحة ثقيلة فى مخابئ للإرهابيين
الجيش السورى يضبط أسلحة ثقيلة فى مخابئ للإرهابيين

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"سانا": الجيش السورى يتقدم باتجاه بؤر الإرهابيين فى حى الحجر الأسود

الجيش السورى يسيطر على 80 % من حى الحجر الأسود جنوب دمشق

الجيش السورى يقصف ما تبقى من تحصينات الإرهابيين جنوب دمشق

روسيا: دول غربية تحاول إخراج الإرهابيين من مناطق عمليات الجيش السورى

الجيش السورى يسيطر على بلدة تلبيسة ومدينة الرستن بعد إخلائهما من الإرهابيين

اخبار عربية

الجيش السورى

مكافحة الارهاب

جماعات ارهابية سورية

تنظيمات مسلحة سورية

اخبار العرب

اخبار سوريا




لا تفوتك
التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة