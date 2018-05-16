صور.. الجيش السورى يضبط دبابات وأسلحة ثقيلة خلال عمليات تمشيط القلمون الشرقى

وكالات الأنباء

أفاد المراسل الحربى لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، بأن الجهات الأمنية ضبطت أعدادا كبيرة من الدبابات والأسلحة الثقيلة ضمن مخابئ سرية خلال عمليات تمشيط فى منطقة القلمون الشرقى.

وكانت وحدات من قوى الأمن الداخلى دخلت، اليوم الأربعاء، إلى بلدة تلبيسة ومدينة الرستن بريف حمص الشمالى بعد إخلائهما من الإرهابيين، وقال مراسل الوكالة السورية، إنه تم صباح اليوم إخراج الدفعة الأخيرة من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى.

وكانت حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من خطر إحياء خلافة تنظيم " داعش" شرقى الفرات نتيجة التواطؤ الأمريكى مع الإرهابيين هناك، متهمة الولايات المتحدة بالتكتم على المعلومات عن عدة آلاف من المسلحين، الذين تم احتجازهم فى سوريا وتسعى واشنطن لحمايتهم من تحمل المسئولية.

وقالت زاخاروفا، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء :"إن موسكو ترى مخاطر إنعاش فكرة الخلافة لتنظيم"داعش" شرق الفرات فى سوريا بتواطؤ مع الولايات المتحدة"، وأضافت "نحن لفتنا الانتباه إلى صمت الإدارة الأمريكية بشأن آلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب ،الذين اعتقلهم التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات "قسد" شرقى الفرات" (التى تدعمها الولايات المتحدة).



الجيش السورى يضبط أسلحة فى مخابئ للإرهابيين



الجيش السورى يضبط دبابات فى مخابئ للإرهابيين