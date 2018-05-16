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سفير السعودية: قرار مندوبى الجامعة العربية حول القدس يعكس الإجماع العربى

الأربعاء، 16 مايو 2018 02:51 م
سفير السعودية: قرار مندوبى الجامعة العربية حول القدس يعكس الإجماع العربى السفير أسامة نقلى سفير السعودية فى مصر ومندوبها بالجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
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قال السفير أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم بالجامعة العربية، إن الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين اليوم الأربعاء ناقش موضوعين، الأول افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، والثانى التصعيد الأخير ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
 
وأضاف السفير نقلى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد فى ختام الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية، إن الاجتماع كان مثمرًا وبنّاء، وناقش كل الجوانب المتعلقة بالموضوع، مؤكدا أن الاجتماع دار فى جو ودّى للغاية، وكان هناك إجماع على مشروع القرار الذى سيُرفع لوزراء الخارجية العرب غدا الخميس.
 
وأوضح السفير السعودى، أن القرار يعكس الإجماع العربى حول القضية الفلسطينية والقدس، مؤكدا أن القرار الذى اعتمده المندوبون الدائمون ومن المنتظر رفعه لوزراء الخارجية العرب غدا، أكد كل القرارات التى صدرت فى هذا الشأن.
 

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