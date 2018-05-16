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سفير السعودية باليمن: إعادة إعمار البلاد سينطلق قريباً من سقطرى

الأربعاء، 16 مايو 2018 07:29 ص
سفير السعودية باليمن: إعادة إعمار البلاد سينطلق قريباً من سقطرى اليمن
وكالات
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قال وزير الأشغال العامة والطرق اليمنى نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة للمشاريع التنموية المهندس معين عبد الملك أن تدشين برنامج إعمار اليمن سيشكل محطة فارقة لمختلف المحافظات اليمنية المتضررة وخاصة سقطرى التى تعتبر أول محافظة سيبدأ فيها العمل بما يعزز التنمية فى القطاعات الخدمية والحيوية كافة فى الأرخبيل.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى لمدراء المكاتب التنفيذية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على برنامج إعادة الإعمار محمد سعيد آل جابر، ووزير الثروة السمكية اليمنى فهد كفاين.

وأوضح وزير الثروة السمكية خلال اللقاء حاجة الأرخبيل الذى يتكون من 6 جزر منها 3 مأهولة بالسكان إلى تنمية حقيقية تلامس احتياج أبنائها.

من جهته أكد السفير آل جابر أن زيارته لسقطرى تأتى بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبالتنسيق مع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى والحكومة الشرعية من أجل بدء إعادة إعمار اليمن الذى سينطلق من محافظة سقطرى و يلامس مختلف القطاعات ذات الأولوية والأهمية فى حياة المواطنين اليمنيين.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت دعمًا كبيرًا لليمن من خلال الحكومة الشرعية و مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعن طريق منظمات أخرى للتخفيف من معاناة أبناء اليمن جراء الوضع الذى تمر به البلاد.

 


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