روسيا: موقفنا حول القدس لم يتغير ويجب أن تصبح عاصمة لدولتين

موسكو(أ ش أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،أن موقف روسيا من القدس لم يتغير،وأنها يجب أن تصبح عاصمة لدولتين مستقلتين.

وقالت زاخاروفا فى تصريح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك": "نود أن نؤكد أن موقف روسيا حول القدس لم يتغير".

وأضاف "أن القدس يجب أن تصبح عاصمة لدولتين مستقلتين، هما فلسطين وإسرائيل"، موضحة أنها يتعين أن تكون مفتوحة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث.