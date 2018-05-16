روسيا: دول غربية تحاول إخراج الإرهابيين من مناطق عمليات الجيش السورى

وكالات الأنباء

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن بعض الدول الغربية تحاول إخراج الإرهابيين من مناطق عمليات الجيش السورى وتدعمهم بالمساعدات.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفى فى موسكو، إن دولاً غربية تحاول إخراج الإرهابيين من مناطق عمليات الجيش السورى وتدعمهم بالمساعدات، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الأربعاء.