video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 16 مايو 2018 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا: دول غربية تحاول إخراج الإرهابيين من مناطق عمليات الجيش السورى

الأربعاء، 16 مايو 2018 10:33 ص
روسيا: دول غربية تحاول إخراج الإرهابيين من مناطق عمليات الجيش السورى المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن بعض الدول الغربية تحاول إخراج الإرهابيين من مناطق عمليات الجيش السورى وتدعمهم بالمساعدات.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفى فى موسكو، إن دولاً غربية تحاول إخراج الإرهابيين من مناطق عمليات الجيش السورى وتدعمهم بالمساعدات، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، اليوم الأربعاء.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يدمر أوكاراً وتحصينات للإرهابيين جنوب دمشق

"سانا": الجيش السورى يتقدم باتجاه بؤر الإرهابيين فى حى الحجر الأسود

الجيش السورى يسيطر على 80 % من حى الحجر الأسود جنوب دمشق

الجيش السورى يقصف ما تبقى من تحصينات الإرهابيين جنوب دمشق

اخبار عربية

الخارجية الروسية

الجيش السورى

مكافحة الارهاب

جماعات ارهابية سورية

تنظيمات مسلحة

اخبار العرب

اخبار سوريا




لا تفوتك
التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة