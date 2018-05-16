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راعى الكنيسة المصرية بالكويت رمضان شهر الخير ورسالة تسامح وطنى

الأربعاء، 16 مايو 2018 08:46 ص
راعى الكنيسة المصرية بالكويت رمضان شهر الخير ورسالة تسامح وطنى بيجول الأنبا بيشوى
أ ش أ
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  أكد راعى الكاتدرائية المرقسية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي، حرص الكنيسة المصرية على مشاركة إخوانهم المسلمين بأفراحهم وأعيادهم ومناسباتهم، خاصة شهر رمضان الكريم الذى يعد رسالة تسامح وطنى بين المسلمين وإخوانهم الأقباط.

وأضاف القمص بيجول – فى بيان صحفى – أن رمضان شهر الخير ورسالة تسامح وطني؛ حيث له طابعه الخاص لدى الأمة الإسلامية، والتى جعلت المسلمين ينتظرونه كل عام، ليعايشوا تلك الأجواء المليئة بالمحبة التى تعم الجميع، مشددا على أن ذلك الشعور الملئ بالمحبة لهذا الشهر الكريم، ليس مقتصرا على المسلمين فقط، بل إن الألفة التى تجمع بين المسلمين والأقباط، جعلت الأقباط يتشاركون مع المسلمين فى جميع العادات الرمضانية، ويتقاسمون موروثاته الاجتماعية، ويشعرون بكل العادات التى يشعر بها المسلمون.

وقال القمص بيجول إن الكنيسة المصرية فى الكويت، تحرص على إقامة الغبقة الرمضانية السنوية، والتى يلتف فيها الكويتيون والمصريون وجنسيات كثيرة أخرى حول مائدة واحدة، لا تفرق بين أحد ممن يجلسون عليها، كما أن هذه الغبقة تزيد من أواصر المحبة والود بيننا وبين إخوتنا الكويتيين، وكل هذا لم يكن يتم صراحة، لولا سماحة وإنسانية أمير الكويت، الذى لا يفرق بين أحد يعيش على أرض بلده، فعلّم أبناءه السماحة وحب العيش المشترك، فهنيئا للشعب الكويتى بأميرهم، وكل عام والشعب الكويتى الطيب بخير وسلام والأمة العربية والإسلامية، بحلول شهر الكرم والخير شهر رمضان الكريم.

 

 


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