video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 16 مايو 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان العربى يهنئ قادة وحكومات وشعوب الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان

الأربعاء، 16 مايو 2018 02:42 م
رئيس البرلمان العربى يهنئ قادة وحكومات وشعوب الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان مشعل بن فهم
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، الأمتين العربية والإسلامية قادةً وحكومات وشعوبًا بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن هذا الشهر فرصة لتوحيد الأمة لتنتصر على أعدائها وتتغلب على تحدياتها الجسام. 

 

وقال السلمى فى بيان له اليوم: "أتقدم بخالص التهانى والتبريكات للأمة العربية والإسلامية قادةً وشعوبًا بحلول شهر رمضان المبارك، شهر تتوحد فيه الأمة وتنتصر على أعدائها وتتغلب على تحدياتها الجسيمة، اسأل الله تعالى أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان والخير والبركة والعز والنصر والتمكين.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية تشيد بدور البرلمان العربى فى حماية حقوق الإنسان

السفير السعودى بالقاهرة: اجتماع المندوبين اليوم للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية غدا

البرلمان العربى

الدول العربية

شهر رمضان

رمضان

مشعل السلمى




لا تفوتك
قرار جمهورى بالعفو عن 332 محبوسا من الشباب والحالات الصحية المحكوم عليهم نهائيا

قرار جمهورى بالعفو عن 332 محبوسا من الشباب والحالات الصحية المحكوم عليهم نهائيا

المترو يبدأ غدًا مد ساعات التشغيل للثانية صباحًا طوال شهر رمضان

المترو يبدأ غدًا مد ساعات التشغيل للثانية صباحًا طوال شهر رمضان

الأسواق وموائد الرحمن على رادار "الصحة" فى رمضان.. نشر المفتشين بمنافذ البيع للجمهور لمواجهة الغش.. فرق وقائية بكافة المحافظات لمواجهة التسمم الغذائى.. الإعداد لـ1000 حملة على المنشآت الغذائية حتى عيد الفطر

الأسواق وموائد الرحمن على رادار "الصحة" فى رمضان.. نشر المفتشين بمنافذ البيع للجمهور لمواجهة الغش.. فرق وقائية بكافة المحافظات لمواجهة التسمم الغذائى.. الإعداد لـ1000 حملة على المنشآت الغذائية حتى عيد الفطر

رمضان وش السعد على قطاع الأغذية بالبورصة.. المستثمرون يتجهون لشراء أسهم الشركات بسبب ارتفاع الاستهلاك خلال الشهر الكريم.. محلل: ارتفاع التكاليف والتضخم المرتقب وتراجع الأرباح تحديات تواجه القطاع

رمضان وش السعد على قطاع الأغذية بالبورصة.. المستثمرون يتجهون لشراء أسهم الشركات بسبب ارتفاع الاستهلاك خلال الشهر الكريم.. محلل: ارتفاع التكاليف والتضخم المرتقب وتراجع الأرباح تحديات تواجه القطاع

شمس الصيف مش هتأثر .. 3 وصفات طبيعية هتناسب بشرتك الدهنية

شمس الصيف مش هتأثر .. 3 وصفات طبيعية هتناسب بشرتك الدهنية

مدرب سموحة عن السقوط المتكرر أمام الزمالك: كنا قاصدين

مدرب سموحة عن السقوط المتكرر أمام الزمالك: كنا قاصدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة