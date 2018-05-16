رئيس البرلمان العربى يهنئ قادة وحكومات وشعوب الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان

هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، الأمتين العربية والإسلامية قادةً وحكومات وشعوبًا بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن هذا الشهر فرصة لتوحيد الأمة لتنتصر على أعدائها وتتغلب على تحدياتها الجسام.

وقال السلمى فى بيان له اليوم: "أتقدم بخالص التهانى والتبريكات للأمة العربية والإسلامية قادةً وشعوبًا بحلول شهر رمضان المبارك، شهر تتوحد فيه الأمة وتنتصر على أعدائها وتتغلب على تحدياتها الجسيمة، اسأل الله تعالى أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان والخير والبركة والعز والنصر والتمكين.