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الأربعاء، 16 مايو 2018 10:37 ص
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جواتيمالا تفتتح سفارتها فى القدس

الأربعاء، 16 مايو 2018 09:37 ص
جواتيمالا تفتتح سفارتها فى القدس زعيم جواتيمالا ونتنياهو
رويترز
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افتتحت جواتيمالا سفارتها في القدس، اليوم الأربعاء، بعد يومين من افتتاح السفارة الأمريكية فى المدينة.

وحضر رئيس جواتيمالا جيمى موراليس ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو افتتاح السفارة فى مجمع إدارى بالقدس الغربية.

وحالة من الغضب تسيطر على الشعب الفلسطينى والشعوب العربية بعد نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، وهو الأمر الذى يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن والسلم الدوليين خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، لأنه يأتى وسط إصرار أمريكى لانتهاك القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة.

ومن المعروف أن الشعب الفلسطينى منذ نكبة فلسطين عام 1948 وما تلاها من تشريد ما يقارب 800 ألف فلسطينى من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطينى كانوا فى فلسطين التاريخية، ما يزال متمسكًا بحق العودة بموجب القرار 194.

ويتزامن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، وهو ما يمثل انحيازًا واضحًا للكيان الإسرائيلى، وتنكرًا لحقوق الشعب الفلسطينى المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.

 


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