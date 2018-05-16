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بوتفليقة لـ"أبو مازن": الجزائر تتضامن مع فلسطين ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 16 مايو 2018 02:47 م
بوتفليقة لـ"أبو مازن": الجزائر تتضامن مع فلسطين ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة
كتبت آمال رسلان
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أعرب رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة عن إدانته "للجريمة النكراء" التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، مؤكدا وقوف الجزائر وتضامنها مع فلسطين.

 

وكتب رئيس الجمهورية فى برقيته لرئيس دولة فلسطين محمود عباس: “تلقيت ببالغ التأثر والاستنكارى نبأ استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا وجرح ما يزيد عن 1700 آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال المواجهات الدامية على حدود قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلى ممارسته العدوانية ضد المدنيين والفلسطينيين ضاربا عرض الحائط جميع القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى".

 

وأضاف الرئيس بوتفليقة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: “إثر هذه الجريمة النكراء التى هزت مشاعر المسلمين والعالم بأسره والتى ندينها كل الإدانة أؤكد لكم وقوف الجزائر وتضامنها معكم فى هذا الظرف العصيب ومساندتها للشعب الفلسطينى الشقيق فى مواجهة الهمجية الإسرائيلية وتأسفها لما آلت إليه الأوضاع جراء تمادى إسرائيل وتنكرها للعملية  السلمية فى تحد صارخ للمجتمع الدولى".


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الجزائر

عبد العزيز بوتفليقة

القضية الفلسطينية

اسرائيل




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