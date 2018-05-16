القصر الرئاسى بلبنان يتزين بزينة رمضان وعبارة رمضان كريم

كتبت آمال رسلان

قالت الرئاسة اللبنانية، إنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسيرًا على العادة التى أدرجها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فقد ازدان البهو الرئيسى للقصر الجمهورى فى بعبدا بالزينة الرمضانية التى ارتفعت فى أرجائه، وتمثلت بمجسمات ملونة بأنوار الشهر الفضيل مع عبارة "رمضان كريم".

وأضاف بيان للرئاسة، إن الزينة تميزت بهندسة هى مزيج من التراث الإسلامى القديم والحديث فى قالب معاصر.