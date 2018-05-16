القصر الرئاسى بلبنان يتزين بزينة رمضان وعبارة رمضان كريم

القصر الرئاسى بلبنان يتزين بزينة رمضان وعبارة رمضان كريمالأربعاء، 16 مايو 2018 06:58 م
القصر الرئاسى بلبنان
إضافة تعليق
قالت الرئاسة اللبنانية، إنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسيرًا على العادة التى أدرجها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فقد ازدان البهو الرئيسى للقصر الجمهورى فى بعبدا بالزينة الرمضانية التى ارتفعت فى أرجائه، وتمثلت بمجسمات ملونة بأنوار الشهر الفضيل مع عبارة "رمضان كريم".
وأضاف بيان للرئاسة، إن الزينة تميزت بهندسة هى مزيج من التراث الإسلامى القديم والحديث فى قالب معاصر.
إضافة تعليق
فيس بوك يطلق حملة تنظيف.. حذف 583 مليون حساب مزيف فى ثلاثة أشهر.. الشبكة الاجتماعية تعلن ارتفاع نسبة العنف على الموقع بسبب أحداث سوريا.. وتحارب المحتوى الإرهابى والجنسى.. والذكاء الاصطناعى سلاحها الأقوى
الخطيب يقود ثورة تصحيح شاملة فى الأهلى عقب السقوط أمام كمبالا.. صفقات سوبر فى الطريق.. مدرب أجنبى بمواصفات عالمية.. مناقشة أزمة العقود.. حسم مصير المعارين.. والاستغناء عن بعض اللاعبين غير المؤثرين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة