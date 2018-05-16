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الأربعاء، 16 مايو 2018 07:06 م
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الفلبين ترفع حظرا لإرسال العمالة إلى الكويت

الأربعاء، 16 مايو 2018 05:24 م
الفلبين ترفع حظرا لإرسال العمالة إلى الكويت الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى
أ ف ب
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أعلنت الفلبين الأربعاء رفع حظر مفروض على سفر عمالها إلى الكويت، منهية بذلك أزمة دبلوماسية اندلعت بعد العثور على جثة عاملة منزلية فلبينية مقتولة فى ثلاجة قبل نحو ثلاثة أشهر.

ويأتى رفع الحظر من قبل مانيلا بعد أيام من توقيع البلدين اتفاقيّة لتنظيم العمالة المنزلية وحماية مئات آلاف العمال الفلبين العاملين فى الإمارة الخليجية الغنية بالنفط.

وفى فبراير، فرض الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى حظرا جزئيا على سفر العمال من بلاده إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية عثر على جثتها فى ثلاجة، وبعد أسابيع اتخذ قرارا بفرض حظر شامل.

وتعمّقت الأزمة بعدما أمرت السلطات الكويتية فى إبريل الماضى سفير مانيلا بالمغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين فى السفارة الفلبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هارى روكى فى بيان إن الرئيس دوتيرتى "أصدر أوامره لوزير (العمل) سيلفستير بيللو لرفع الحظر على سفر العمالة الفيليبينية إلى الكويت بشكل كامل".

ويعمل نحو 262 ألف فلبينى فى الكويت، حوالى 60 بالمئة منهم فى العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية فى مانيلا، بينما يعمل اكثر من مليونى فلبينى فى دول الخليج بشكل عام.


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