السفير السعودى بالقاهرة: اجتماع المندوبين اليوم للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية غدا

كتب مصطفى عنبر

شدد السفير أسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، على أهمية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذى عقد اليوم لمواجهة القرار غير القانونى وغير الشرعى الذى اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، خاصة بعد إعلانها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى والذى يعتبر تحرك أمريكى مخالف للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وقال السفير السعودى، فى كلمته اليوم الأربعاء، خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الطارئ، إن الاجتماع سيكون تحضيريا لوزارء الخارجية العرب يوم غد الخميس لمناقشة كافة الأوضاع والمستجدات فى ضوء القرار غير القانونى الذى اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وذلك بعد إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

عقد الاجتماع بناء على طلب من دولة فلسطين وبتأييد عدد من الدول العربية، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.