الرئيس الفلسطينى: متمسك بحل الدولتين رغم نقل السفارة الأمريكية للقدس

كتب- هاشم الفخرانى

أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، حوارا صحفيا مع موقع "واللا" الإسرائيلى، حيث أكد على أنه لا زال متمسكا بحل الدولتين رغم نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وأضاف أنه بصحة جيدة بعد أن خضع لعملية جراحية فى أذنه، رافضا التطرق إلى الأحداث الأخيرة فى قطاع غزة رغم إعلان السلطة ثلاثة أيام حداد فى المناطق الفلسطينية على أرواح الـ 62 شهيدا فى غزة.





وكان الرئيس الذى خضع فى الأشهر الأخيرة لفحوصات وإجراءات طبية قد تورط بتصريحات معادية للسامية خلال حديثه عن تاريخ اليهود فى أوروبا، لكنه اعتذر عن التصريحات التى أطلقها فى خطاب أمام المجلس الوطنى، مؤكدا احترامه الكامل للدين اليهودى، وكذلك غيره من الأديان السماوية.