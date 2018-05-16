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الرئيس الفلسطينى: متمسك بحل الدولتين رغم نقل السفارة الأمريكية للقدس

الأربعاء، 16 مايو 2018 12:33 م
الرئيس الفلسطينى: متمسك بحل الدولتين رغم نقل السفارة الأمريكية للقدس الرئيس الفلسطينى محمود عباس
كتب- هاشم الفخرانى
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أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، حوارا صحفيا مع موقع "واللا" الإسرائيلى، حيث أكد على أنه لا زال متمسكا بحل الدولتين رغم نقل السفارة الأمريكية للقدس.

 

وأضاف أنه بصحة جيدة بعد أن خضع لعملية جراحية فى أذنه، رافضا التطرق إلى الأحداث الأخيرة فى قطاع غزة رغم إعلان السلطة ثلاثة أيام حداد فى المناطق الفلسطينية على أرواح الـ 62 شهيدا فى غزة.

 

صورة ضوئية للتقرير
 

 

وكان الرئيس الذى خضع فى الأشهر الأخيرة لفحوصات وإجراءات طبية قد تورط بتصريحات معادية للسامية خلال حديثه عن تاريخ اليهود فى أوروبا، لكنه اعتذر عن التصريحات التى أطلقها فى خطاب أمام المجلس الوطنى، مؤكدا احترامه الكامل للدين اليهودى، وكذلك غيره من الأديان السماوية.


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