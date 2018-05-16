الجيش السورى يستعيد سيطرته على 65 مدينة وقرية بريفى حمص وحماة

أ ش أ

استعاد الجيش السورى، اليوم الأربعاء، سيطرته على 65 مدينة وقرية بريفى حمص وحماة، وأعلنت القيادة العامة للجيش السورى - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - اليوم الأربعاء، أن القوات السورية أعادت الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية فى ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى، وذلك بعد إرغام التنظيمات المسلحة على تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة بما فى ذلك الدبابات والصواريخ المتنوعة ومدافع الهاون.

وأوضحت القيادة، أن القوات وبالتعاون مع القوات الحليفة والرديفة أكملت تطهير 1200 كم مربع من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى، مشيرة إلى أهمية اقتلاع الإرهاب المسلح من تلك المنطقة الحيوية فى المنطقة الوسطى، وتحرير سدى الرستن والحولة وإنهاء تهديد المسلحين للمنشآت الاستراتيجية، وفتح الأوتستراد الدولى بين حمص وحماة الذى يصل جنوب سوريا بوسطها وشمالها وإنهاء تهديدهم لطريق حمص- السلمية - حلب.