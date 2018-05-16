الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو لتقديم دعوى قضائية ضد إسرائيل

كتب- هاشم الفخرانى

أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بكلمة ممثل فلسطين فى مجلس الأمن الدولى السفير رياض منصور أمس وقالت إنها شكلت تعبيرا صادقا عن مشاعر كل فلسطينى صادق ومخلص لوطنه.

وأدانت الجبهة فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن السلوك الأمريكى فى مجلس الأمن دفاعا عن إسرائيل وسياسة القتل وارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا.

ودعت القيادة إلى اغتنام فرصة تأييد 14 دولة فى مجلس الأمن للقضية الفلسطينية وإدانتهم للسياسة الإسرائيلية وتقديم شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية ضد مجرمى الحرب الإسرائيليين الذين يرسمون ويخططون لسياسات القتل، ويأمرون بها، وينفذونها بدم بارد ضد أبناء شعبنا الأعزل.

وحذرت الجبهة من مخاطر تفويت هذه الفرصة خاصة فى ظل أجواء دولية تحتضن الشعب الفلسطينى وقضيته وحقوقه، وقالت فى ختام بيانها إن الاشتباك بالميدان ضد الاحتلال، يتطلب فى الوقت نفسه اشتباكا سياسيا وقانونيا فى المحافل الدولية، فى مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمجلس الدولى لحقوق الإنسان والخروج من استراتيجية أوسلو.