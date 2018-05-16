الجامعة العربية تشيد بدور البرلمان العربى فى حماية حقوق الإنسان

أشاد مسئولو منظومة حقوق الإنسان، فى جامعة الدول العربية بالدور النشط والفاعل للبرلمان العربى فى حماية حقوق الإنسان فى الدول العربية.

وقال دكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عقب رئاسته لفريق الخبراء القانونيين العرب المكلف بمراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، إن البرلمان العربى كان له إسهامات قيمة فى المناقشات إلى جانب ممثلى الدول العربية من أجل إنجاز مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التى تمثل خارطة طريق لتعزيز وترقية وتطوير منظومة حقوق الإنسان تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأكد أن المنظومة العربية لحقوق الإنسان، تسعى لحماية المقدرات الوطنية العربية وأيضا لتفويت الفرصة على بعض الأجندات الخارجية المشبوهة التى تتعارض مع الموروث العربى الثقافى والدينى.

كما أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المستشار محمد جمعه فزيع، بدور البرلمان العربى فى الإسهام بتنفيذ الميثاق العربى لحقوق الإنسان وتشجيع الشعب العربى على الوعى بقضايا حقوق الإنسان.

وقد شارك البرلمان فى أعمال لجنة الخبراء القانونيين العرب التى استضافتها جامعة الدول العربية لمراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والتى سيتم رفعها إلى القمة العربية المقبلة فى تونس لإقرارها.