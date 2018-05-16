الأمم المتحدة تدعو لوقف فورى للقتال بين قوات بونتلاند وصوماليالاند

أ ش أ

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال مايكل كيتينج لوقف فورى للقتال بين قوات صوماليالاند وبونتلاند فى أعقاب اندلاع القتال مؤخرا فى إقليم سول.

وذكرت (إذاعة شابيلي) الصومالية أن الأمم المتحدة ناشدت الطرفين الانخراط فى حوار للعمل من أجل المضى قدما نحو وقف لإطلاق النار واتفاق سياسي، وأكدت أن القتال قد يتمخض عنه نزوح لعشرات الآلاف من الأشخاص، فى وقت تفوق فيه الاحتياجات الإنسانية الأموال والموارد المتاحة فضلًا عن أن استمرار الأعمال القتالية تعمل على زيادة عدم الاستقرار والخلافات، وهى الأمور التى تدعم أهداف المتطرفين.



كما دعا كيتينج قوات بونتلاند وصوماليلاند للسعى بشكل عاجل إلى حل سلمى لخلافاتها.



واندلع قتال عنيف أمس الثلاثاء بين قوات صوماليالاند وبونتلاند بإقليم سول شمال الصومال، لكن دون وجود حصيلة واضحة للضحايا.



وأعلنت قوات جيش "صوماليلاند" أمس من صد هجوم شنته قوات جيش "بونتلاند" المدعومة من الحكومة الفيدرالية فى مقديشو لزعزعة أمن واستقرار "صوماليلاند".