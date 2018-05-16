video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 16 مايو 2018 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يستضيف مقر الهيئة العربية للبث الفضائى

الأربعاء، 16 مايو 2018 02:32 م
الأردن يستضيف مقر الهيئة العربية للبث الفضائى رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية للبث الفضائى الدكتور طلال أبو غزالة
أ ش أ
إضافة تعليق

قال رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية للبث الفضائى الدكتور طلال أبو غزالة، إن الحكومة الأردنية وافقت على استضافة المملكة لمقر الهيئة كواحدة من الهيئات والمنظمات العربية المهنية المخصصة فى قطاع الإعلام، والتى تعمل ضمن منظومة جامعة الدول العربية.

وأضاف أبو غزالة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن الهيئة تهدف إلى المساهمة فى خدمة العمل العربى المشترك بحقول الإعلام والاتصالات، وبناء جسور من التنظيم والتعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية والمنظمات الدولية المتخصصة وتشجيع الإنتاج العربى المشترك وتهيئة وتدريب الكوادر الإعلامية لخدمة السوق العربية، وإصدار ونشر البحوث والدراسات المتخصصة، ويشار إلى أن الهيئة العربية للبث الفضائى والتى تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية كإحدى الهيئات والمنظمات العربية العاملة فى قطاع الإعلام والاتصال، يرأسها الإعلامى الأردنى محمد العضايلة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلال أبو غزالة رئيسا لمجلس أمناء الهيئة العربية للبث الفضائى

اخبار عربية

الهيئة العربية للبث الفضائى

البث الفضائى

اخبار تكنولوجيا

جامعة الدول العربية

اخبار العرب

اخبار الاردن

الاردن




لا تفوتك
قرار جمهورى بالعفو عن 332 محبوسا من الشباب والحالات الصحية المحكوم عليهم نهائيا

قرار جمهورى بالعفو عن 332 محبوسا من الشباب والحالات الصحية المحكوم عليهم نهائيا

المترو يبدأ غدًا مد ساعات التشغيل للثانية صباحًا طوال شهر رمضان

المترو يبدأ غدًا مد ساعات التشغيل للثانية صباحًا طوال شهر رمضان

الأسواق وموائد الرحمن على رادار "الصحة" فى رمضان.. نشر المفتشين بمنافذ البيع للجمهور لمواجهة الغش.. فرق وقائية بكافة المحافظات لمواجهة التسمم الغذائى.. الإعداد لـ1000 حملة على المنشآت الغذائية حتى عيد الفطر

الأسواق وموائد الرحمن على رادار "الصحة" فى رمضان.. نشر المفتشين بمنافذ البيع للجمهور لمواجهة الغش.. فرق وقائية بكافة المحافظات لمواجهة التسمم الغذائى.. الإعداد لـ1000 حملة على المنشآت الغذائية حتى عيد الفطر

رمضان وش السعد على قطاع الأغذية بالبورصة.. المستثمرون يتجهون لشراء أسهم الشركات بسبب ارتفاع الاستهلاك خلال الشهر الكريم.. محلل: ارتفاع التكاليف والتضخم المرتقب وتراجع الأرباح تحديات تواجه القطاع

رمضان وش السعد على قطاع الأغذية بالبورصة.. المستثمرون يتجهون لشراء أسهم الشركات بسبب ارتفاع الاستهلاك خلال الشهر الكريم.. محلل: ارتفاع التكاليف والتضخم المرتقب وتراجع الأرباح تحديات تواجه القطاع

شمس الصيف مش هتأثر .. 3 وصفات طبيعية هتناسب بشرتك الدهنية

شمس الصيف مش هتأثر .. 3 وصفات طبيعية هتناسب بشرتك الدهنية

مدرب سموحة عن السقوط المتكرر أمام الزمالك: كنا قاصدين

مدرب سموحة عن السقوط المتكرر أمام الزمالك: كنا قاصدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة