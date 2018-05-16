الأردن يستضيف مقر الهيئة العربية للبث الفضائى

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قال رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية للبث الفضائى الدكتور طلال أبو غزالة، إن الحكومة الأردنية وافقت على استضافة المملكة لمقر الهيئة كواحدة من الهيئات والمنظمات العربية المهنية المخصصة فى قطاع الإعلام، والتى تعمل ضمن منظومة جامعة الدول العربية.

وأضاف أبو غزالة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن الهيئة تهدف إلى المساهمة فى خدمة العمل العربى المشترك بحقول الإعلام والاتصالات، وبناء جسور من التنظيم والتعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية والمنظمات الدولية المتخصصة وتشجيع الإنتاج العربى المشترك وتهيئة وتدريب الكوادر الإعلامية لخدمة السوق العربية، وإصدار ونشر البحوث والدراسات المتخصصة، ويشار إلى أن الهيئة العربية للبث الفضائى والتى تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية كإحدى الهيئات والمنظمات العربية العاملة فى قطاع الإعلام والاتصال، يرأسها الإعلامى الأردنى محمد العضايلة.