استشهاد مسن فلسطينى جراء استنشاقه غاز الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

استشهاد مسن فلسطينى جراء استنشاقه غاز الاحتلال الإسرائيلى فى الخليلالأربعاء، 16 مايو 2018 12:04 ص
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استشهد مسن فلسطينى مساء اليوم الثلاثاء، جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذى أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلى، فى منطقة الدوارة ببلدة سعير جنوب محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ انه وبحسب النيابة العامة والطب الشرعى وذوى الشهيد، فقد تم إدخال المواطن ادريس شاكر جبارين (58 عاما)، وهو أحد أعضاء المجلس البلدى فى سعير إلى قسم الطوارئ فى المستشفى إثر استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذى أطلقه جنود الاحتلال خلال مواجهات فى منطقة الدوارة بالبلدة، واستشهد عقب ذلك.
وقال ذوو الشهيد إنه تم إجراء عدة فحوصات قبل عدة أيام كانت نتيجتها أن حالته الصحية ممتازة، لكن غاز الاحتلال لم يمهله وتسبب بارتقائه شهيدا.
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