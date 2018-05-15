وزير إيطالى سابق: نناشد ببذل قصارى الجهد لتجنب المزيد من إراقة الدماء بغزة

كتبت فاطمة شوقى

أبدى أنجلينو ألفانو وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى فى الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها، مشاعر القلق والحزن العميق للموتى والجرحى فى قطاع غزة، فى أعقاب الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، قال ألفانو نحن نناشد جميع الأطراف المعنية بأن تبذل قصارى الجهد لتجنب المزيد من إراقة الدماء، معربا عن أمله فى استئناف المبادرات السياسية-الدبلوماسية الرامية إلى إحياء آفاق الحل السياسى، بحيث يتمكن الشعبان العيش جنبا إلى جنب فى سلام وأمن.

وكانت وزارة الصحة فى قطاع غزة، أعلنت أمس الاثنين، عن استشهاد رضيعة تدعى ليلى أنور الغندور (8 شهور) بعد استنشاقها للغاز المسيل للدموع شرق غزة، مما يرفع حصيلة اعتداء الاحتلال الإسرائيلى شرق القطاع خلال مسيرة العودة الكبرى إلى 59 شهيدا.

وكانت وزارة الصحة قد أهابت بالمواطنين التوجه العاجل إلى جمعيات بنوك الدم فى محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم لإنقاذ حياة الجرحى فى المستشفيات.