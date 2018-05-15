مندوب فلسطين بمجلس الأمن: عدم معاقبة إسرائيل يساعدها على ممارسة العنصرية.. فيديو

كتب إبراهيم حسان

قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن، رياض منصور، إن حماية إسرائيل من العقاب، هو الذى يمكنها دائما من ممارساتها العنصرية ضد الفلسطينيين.

وأضاف منصور، خلال كلمة له بمجلس الأمن بنيويورك، اليوم الثلاثاء، أن حق المدنيين فى التجمع والاحتجاج السلمى حق راسخ، والتلميحات بأن الفلسطينيين مسئولين بشكل ما عن موتهم بسبب تجرؤهم على الاحتجاج ضد الاحتلال غير القانونى تلميحات مستفزة وعنصرية، مبينا أن مشاركة النساء والشباب والأسر فى الاحتجاج فى بلدان أخرى تستخدم بكل فخر كدليل على ديمقراطية نابضة بالحياة وممارسة مكفولة بحرية التعبير والحق فى الاحتجاج السلمى، متابعا بالقول: "نصف مليون تظاهروا بواشنطن ضد السلاح الذى استعمل فى المدارس وجاء الأطفال والعائلات وكل الناس.. هذا مسموح به لهذه الدول ولكن عندما يمارسه الفلسطينيين فى غزة وبقية الأرض الفلسطينية هذا هو استعمال للأطفال كدروع بشرية! نرفض مثل هذا المنطق والذى يحولنا إلى أناس لسنا جزءا من البشرية.. نحن مثلنا مثلكم يحق أن نتظاهر بكل أفراد عائلاتنا ضد الاحتلال وهمجيته وأن نطالب بحقوقنا وهذا عمل طبيعى وحضارى ومقبول فى كل بلدانكم.. لماذا نتهم بهذه العنصرية الرخيصة".

وأوضح مندوب فلسطين بمجلس الأمن، أن دعوات فلسطين لتوفير حماية للشعب الفلسطينى تتسق مع القوانين الإنسانية الدولية، موجها حديثه للمجتمع الدولى بالقول: "من مسئوليتكم توفير الحماية للشعب الفلسطينى حتى إنهاء الاحتلال"، مشددا على أنه لا يحق لأى تحت ذريعة السيادة وغيرها أن يتصرف فى خرق واضح للقانون الدولى وقرار مجلس الأمن، لذا لا يحق لأى دولة أن تتعدى على أرض فلسطين لأن القدس وضعها معروف للجميع، فيما وجه حديثه لأمريكا: "مسألة أن تنقل من تل أبيب إلى حيفا هذا شأنك ولكن من تل أبيب إلى القدس ليس شأنك".