مندوب روسيا الاتحادية بمجلس الأمن يقدم العزاء فى شهداء فلسطين

مندوب روسيا الاتحادية بمجلس الأمن يقدم العزاء فى شهداء فلسطينالثلاثاء، 15 مايو 2018 06:12 م
مندوب روسيا الاتحادية بمجلس الأمن الدولى
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قدم مندوب روسيا الاتحادية بمجلس الأمن، التعازى لأسر الشهداء فى قطاع غزة ممن فقدوا أرواحهم على يد القوات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة السلمية، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، معرباً عن قلق بلاده تجاه تصاعد أعمال العنف فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتابع:"العنف وصل درجة غير مسبوقة عقب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".
وأضاف مندوب روسيا الاتحادية خلال كلمته بالجلسة الطارئة حول الأوضاع فى فلسطين، أن مدينة القدس يجب أن تفتح أمام الأديان الثلاثة وأى قرار أحادى فى هذا الشأن يجب أن يواجه من قبل المجتمع الدولى، وتابع:"لا يمكن تحقيق طموح الفلسطينيين وتحقيق الأمن لهم بدون سلام عادل بفلسطين والشرق الأوسط.. وعلينا إيقاف العنف الآن والظروف الطاحنة.. يجب التوصل لحل الدولتين وعاصمتهما القدس".
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