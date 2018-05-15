مقتل 30 حوثيا فى صعدة واستسلام 25 فى تعز وقصف معسكرهم بالحديدة

صنعاء (أ ش أ)

لقى 30 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى اليمن مصرعهم، بينهم القيادى حميد بغوش الفديع المكنى "أبو مالك" قائد محور علب - باقم شمال محافظة صعدة، جراء غارات لطائرات تحالف دعم الشرعية خلال الساعات الماضية.

وأوضحت مصادر عسكرية فى الجيش اليمنى، وفقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن معظم القتلى ينتمون إلى مناطق رحبان وآل عمار وبنى معاذ والمهاذر التابعة لمحافظة صعدة، وقد تم إرسالهم لتعزيز جبهات الميليشيات المنهارة لكن طائرات التحالف استهدفتهم فور وصولهم إلى منطقة باقم.

وشهدت جبهة الساحل الغربى خلال الساعات الماضية، تقدما للجيش الوطنى عبر المحور الساحلى فى مديرية التحيتا، حيث تقدمت قوات الجيش إلى غرب مدينة زبيد بعد إحكامها السيطرة على منطقتى " الفازة، والغويرق" جنوب محافظة الحديدة.

وأكدت مصادر ميدانية أن عشرات من ميليشيات الحوثى لقوا مصرعهم فى مديرية التحيتا بينهم القيادى الحوثى "محمد الذويبى" المقرب من زعيم التمرد عبد الملك وينتمى إلى مديرية حيدان فى صعدة، كما لقى قتل قيادى آخر يكنى أبو خليل، فى غارات لطائرات التحالف فى منطقة الحسينية بمديرية بيت الفقيه.

وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف استهدف اليوم معسكرا تابعا لقوات الحرس الجمهورى سابقا فى منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، كما استهدف بخمس غارات مواقع وتجمعات للميليشيات فى وادى الجاح بمنطقة الحسينية التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية بتواصل المعارك على عدة جبهات شمال غرب محافظة تعز لدحر ما تبقى من تواجد للميليشيات الحوثية فى المواقع التى تتمركز فيها جنوب منطقة برح العريش.

وأشارت المصادر، إلى أن المواجهات تركزت فى محيط جبل "البرقَة" والتباب المطلة على مصنع الاسمنت فى الجهة الجنوبية لمدينة البرح.