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الثلاثاء، 15 مايو 2018 12:46 م
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مصرع 4 أشخاص فى تحطم طائرة مراقبة جوية بالسعودية

الثلاثاء، 15 مايو 2018 12:10 م
مصرع 4 أشخاص فى تحطم طائرة مراقبة جوية بالسعودية تحطم طائرة - ارشيفية
كتب سمير حسنى
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أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، تحطم طائرة مراقبة جوية، وعلى متنها 4 أشخاص.

وقالت الهيئة عبر حسابها على "تويتر": "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي الهيئة السعودية للحياة الفطرية منسوبيها مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري ورئيس الطيارين جديع بن حسين الشملاني ومساعد طيار محمد بن مفلح القثامي ومجزع الشمري من الإدارة العامة للمجاهدين.

 


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تحطم طائرة

السعودية

الهيئة السعودية




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