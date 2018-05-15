مصرع 4 أشخاص فى تحطم طائرة مراقبة جوية بالسعودية

مصرع 4 أشخاص فى تحطم طائرة مراقبة جوية بالسعوديةالثلاثاء، 15 مايو 2018 12:10 م
تحطم طائرة - ارشيفية
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أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، تحطم طائرة مراقبة جوية، وعلى متنها 4 أشخاص.
وقالت الهيئة عبر حسابها على "تويتر": "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي الهيئة السعودية للحياة الفطرية منسوبيها مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري ورئيس الطيارين جديع بن حسين الشملاني ومساعد طيار محمد بن مفلح القثامي ومجزع الشمري من الإدارة العامة للمجاهدين.
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