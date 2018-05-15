مصدر عسكرى ليبى: مقتل قيادات إرهابية فى مدينة درنة بينهم مصرى

مصدر عسكرى ليبى: مقتل قيادات إرهابية فى مدينة درنة بينهم مصرىالثلاثاء، 15 مايو 2018 05:18 م
قيادات داعش
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أكد مصدر عسكرى ليبى، مصرع إرهابى مصرى فى مدينة درنة يدعى ياسر مشرى، أحد قيادات ما يسمى مجلس شورى ثوار درنة، موضحا أن عددا من الإرهابيين الليبيين لقوا مصرعهم خلال تقدم الجيش الليبى وهم الإرهابى سالم الحصادى، الارهابى فرج الفريطيس، الإرهابى فارس الشلوى، الإرهابى عبد الوكيل المنصورى، الإرهابى أمجد العوامى.
كانت القوات المسلحة الليبية، قد أصدرت بيانا قالت فيه إنها نفذت مهمة قتالية مخطط لها مسبقا، حيث تمت السيطرة على مواقع العدو الحصينة فى محور الظهر الحمر ومحور الحيلة ومحور مرتوبة، الأمر الذى كبد العدو خسائر فادحة فى الأفراد والآليات ولازالت القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة ومنظمة باتجاه تحرير درنة الغالية من الإرهاب.
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