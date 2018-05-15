مصادر تونسية: القضاء العسكرى يصدر حكما بالمؤبد على زين العابدين بقضية قتل المتظاهرين

مصادر تونسية: القضاء العسكرى يصدر حكما بالمؤبد على زين العابدين بقضية قتل المتظاهرينالثلاثاء، 15 مايو 2018 12:58 م
الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن علي
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أكدت مصادر إعلامية تونسية لموقع "نسمة" الإخبارى التونسى، أن الدائرة الجنائية الاستئنافية لدى المحكمة العسكرية بتونس، أصدرت فجر اليوم الثلاثاء، أحكامها بخصوص إعادة نشر قضايا قتل شهداء يناير 2011.
وأشار الموقع إلى أن المحكمة قضت بالسجن مدة 10 أعوام فى حق علي السرياطي مستشار أول لدى رئيس الجمهورية ومدير العام لأمن رئيس الدولة، و7 أعوام فى حق المدير العام للأمن الوطنى سابقا عادل التويري، ومدى الحياة فى حق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قضت عام 2014 بسجن المتهمين مدة 3 سنوات غير أن تلك الأحكام تم استئنافها وهو ما قبلته محكمة التعقيب، وأعادت تلك القضايا إلى الاستئناف العسكرى لإعادة النظر فيها بهيئة مغايرة.
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