video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مراسلون بلا حدود تشكو إسرائيل أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب

الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:22 م
مراسلون بلا حدود تشكو إسرائيل أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب جرائم إسرائيل فى غزة
أ ف ب
إضافة تعليق

تقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد صحفيين فلسطينيين"، بحسب ما أعلنت المنظمة الثلاثاء.

وأشارت المنظمة فى بيان إلى "إطلاق قناصة من الجيش الإسرائيلى طلقات مباشرة على عشرين صحفيا فلسطينيا فى أراضى غزة" وذلك فى خضم التظاهرات الفلسطينية فى غزة المستمرة منذ 30 مارس 2018.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أطباء بلا حدود": حمام الدم فى غزة استمرار لسياسة القتل التى تنتهجها إسرائيل

بلجيكا تستدعى السفيرة الإسرائيلية وتدعو إلى تحقيق دولى فى مجازر غزة

مراسلون بلا حدود

فلسطين

اخبار فلسطين

الجنائية الدولية

الاحتلال




لا تفوتك
"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة