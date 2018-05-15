مراسلون بلا حدود تشكو إسرائيل أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب

مراسلون بلا حدود تشكو إسرائيل أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حربالثلاثاء، 15 مايو 2018 04:22 م
جرائم إسرائيل فى غزة
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تقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد صحفيين فلسطينيين"، بحسب ما أعلنت المنظمة الثلاثاء.
وأشارت المنظمة فى بيان إلى "إطلاق قناصة من الجيش الإسرائيلى طلقات مباشرة على عشرين صحفيا فلسطينيا فى أراضى غزة" وذلك فى خضم التظاهرات الفلسطينية فى غزة المستمرة منذ 30 مارس 2018.
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