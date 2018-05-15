video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الوزراء الفلسطينى يدعو لإنهاء الانقسام وعقد اجتماع مجلس الجامعة العربية

الثلاثاء، 15 مايو 2018 03:20 م
مجلس الوزراء الفلسطينى يدعو لإنهاء الانقسام وعقد اجتماع مجلس الجامعة العربية رامى الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطينى
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا مجلس الوزراء الفلسطينى، إلى العمل الجاد لإنهاء الانقسام، وإعادة توحيد الصفوف لمواجهة التحديات القادمة، ومواصلة البناء على ما تحقق وحمايته.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التى عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، فى مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامى الحمد الله، رئيس الوزراء، حيث شدد بمناسبة "ذكرى النكبة " على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولى إلى العمل من أجل تحقيق "المثل العليا " المعبر عنها فى ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بناء على القرار (194)، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى وملايين اللاجئين، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة، وطالب المجلس بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطينى من بطش الاحتلال وإرهابه.

وأكد المجلس دعمه الكامل للقرارات الصادرة عن الاجتماع "الطارئ " للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بالتوقيع على انضمام دولة فلسطين لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة، والتوقيع بشكل فورى على إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة مجلس الأمن الدولى إلى الانعقاد بشكل طارئ وتوزيع مشروع قرار حول الجرائم التى ارتكبت بحق الفلسطينيين، وطلب توفير الحماية الدولية، إضافة إلى دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة، ومطالبته بإرسال لجنة تقصى حقائق وتحقيق دولية فى الجرائم التى ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى "الأعزل"، وكذلك عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، وإصدار قرارات عربية ملزمة.

وندد المجلس بالمذبحة الوحشية، فيما أدان قرار الرئيس الأمريكى بنقل وافتتاح السفارة الأمريكية فى مدينة القدس المحتلة، فى خطوة أمريكية، لا تهدف فقط إلى التنكر وانتهاك ومخالفة قواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، فحسب، وإنما إلى استفزاز مشاعر الشعب الفلسطينى بتزامنها مع الذكرى السبعين للنكبة، واستفزاز مشاعر الأمتين العربية والإسلامية.

وأكد المجلس أنه يتعين على الشعب الإسرائيلي، وحكومته "المتطرفة " الإدراك بأن إسرائيل بكل جبروتها وغطرستها، هى الدولة الوحيدة فى هذا العالم التى لا يعترف العالم بما اتخذته عاصمة لها، وأنها الدولة الوحيدة التى يقيم سفراء الدول المعتمدين لديها فى غير ما أرادته عاصمة لها، وأن القرار الأمريكى غير القانونى لن يغير من هذه الحقيقة.

وشدد على أن القدس والسلام هما قضية واحدة،فيما أدان المجلس بشدة مواقف كل من : رومانيا والمجر والتشيك والنمسا، لمشاركتها فى حفل الاستقبال الذى أقامته الخارجية الإسرائيلية بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية، وخروجها عن إجماع الاتحاد الأوروبى الرافض لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

كما أدان المجلس مواقف الدول الأخرى التى شاركت فى حفل الاستقبال الرسمى بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية، وثمن مواقف الدول التى أعلنت رفضها ولم تشارك فى حفل الاستقبال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسبانيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس.. وندعو لضبط النفس

القنصل البريطانى بالقدس: أمس كان يومًا مروعًا.. ندعوكم لضبط النفس

مجلس الوزراء الفلسطينى

القدس

مجزره مسيره العوده

فلسطين

الجامعه العربيه




لا تفوتك
"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة