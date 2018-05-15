ماليزيا تعرب عن احتجاجها إزاء افتتاح واشنطن سفارتها فى القدس

ماليزيا تعرب عن احتجاجها إزاء افتتاح واشنطن سفارتها فى القدسالثلاثاء، 15 مايو 2018 09:05 ص
مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا
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أعربت ماليزيا عن احتجاجها الشديد لافتتاح الولايات المتحدة سفارتها رسميًا فى القدس أمس.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية - فى بيان بثته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الثلاثاء، "إن البلاد واثقة من تقويض هذا العمل للجهود ويعرضها أيضا للخطر لإيجاد الحلول والتسوية الشاملة للصراع بين فلسطين وإسرائيل".
وأضاف البيان أن هذا العمل - أيضا - سيؤثر سلبيا ليس فقط على الأمن والاستقرار فى تلك المنطقة بل سيشعل المشاعر والغضب ويعوق أى مفاوضات فى المستقبل.
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