video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 09:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ماليزيا تعرب عن احتجاجها إزاء افتتاح واشنطن سفارتها فى القدس

الثلاثاء، 15 مايو 2018 09:05 ص
ماليزيا تعرب عن احتجاجها إزاء افتتاح واشنطن سفارتها فى القدس مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا
كوالالمبور (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعربت ماليزيا عن احتجاجها الشديد لافتتاح الولايات المتحدة سفارتها رسميًا فى القدس أمس.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية - فى بيان بثته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الثلاثاء، "إن البلاد واثقة من تقويض هذا العمل للجهود ويعرضها أيضا للخطر لإيجاد الحلول والتسوية الشاملة للصراع بين فلسطين وإسرائيل".

وأضاف البيان أن هذا العمل - أيضا - سيؤثر سلبيا ليس فقط على الأمن والاستقرار فى تلك المنطقة بل سيشعل المشاعر والغضب ويعوق أى مفاوضات فى المستقبل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دبلوماسى إسرائيلى سابق: على بريطانيا محاربة قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس

برلمانيون موريتانيون ينظمون وقفة أمام سفارة واشنطن رفضا لنقل سفارة أمريكا للقدس

المتحدث باسم فتح: سنحافظ على هوية القدس والأقصى.. وإسرائيل تريد كسر إرادتنا

ماليزيا

القدس

افتتاح السفاره الامريكيه فى القدس

الخارجيه الماليزيه

فلسطين




لا تفوتك
"التعليم" تعلن اليوم النتيجة الكاملة لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

"التعليم" تعلن اليوم النتيجة الكاملة لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

الخارجية البريطانية لــ"محمد صلاح": هنيئا لك حصولك على الحذاء الذهبى

الخارجية البريطانية لــ"محمد صلاح": هنيئا لك حصولك على الحذاء الذهبى

العالم ينتفض ضد الاحتلال.. غضب دولى بعد استشهاد العشرات فى مذبحة يوم العودة.. مصر تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطينى.. الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المسئولين عن المجازر.. وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى غدا

العالم ينتفض ضد الاحتلال.. غضب دولى بعد استشهاد العشرات فى مذبحة يوم العودة.. مصر تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطينى.. الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المسئولين عن المجازر.. وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى غدا

الجانب المظلم للعمل بشركات التكنولوجيا..قصص مأساوية للجنود المجهولين داخل الشركات العملاقة..عمال أمازون يتبولون فى زجاجات.. وموظفو مصانع أبل ينتحرون من الإرهاق.. ووظيفة بـ"فيس بوك" لمشاهدة مقاطع الاغتصاب والعنف

الجانب المظلم للعمل بشركات التكنولوجيا..قصص مأساوية للجنود المجهولين داخل الشركات العملاقة..عمال أمازون يتبولون فى زجاجات.. وموظفو مصانع أبل ينتحرون من الإرهاق.. ووظيفة بـ"فيس بوك" لمشاهدة مقاطع الاغتصاب والعنف

فيديو.. لحظة قنص طفل فلسطينى فى قطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى

فيديو.. لحظة قنص طفل فلسطينى فى قطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى

تعرف على قائمة الجامعات التى تخرج فيها عمالقة التكنولوجيا بالعالم

تعرف على قائمة الجامعات التى تخرج فيها عمالقة التكنولوجيا بالعالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة