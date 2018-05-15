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الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:01 م
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قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف تدك مواقع للحوثيين بالجوف

الثلاثاء، 15 مايو 2018 03:23 م
قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف تدك مواقع للحوثيين بالجوف قوات الجيش اليمنى
إيمان حنا
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شنت قوات الجيش مدعومة بطيران التحالف العربى (تحالف دعم الشرعية باليمن)، اليوم، الثلاثاء، هجوما عنيفا ومباغتا على مواقع تابعة لميليشات الحوثى الانقلابية فى مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، ونجحت فى دك عدد منها.

 

وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أن قوات الجيش ،بمساندة من طيران الأباتشى التابعة لقوات تحالف دعم الشرعية، أطلقت قبل قليل عملية عسكرية على مواقع المتمردين فى عقبة برم المطلة على جبال الظهره الإستراتيجى فى برط العنان، وقد تمكنت حتى الآن من تحرير ثلاثة مواقع كانت تحت سيطرة الميليشات.

 

وأضاف العميد أن ثلاثة أطقم محملة بالأفراد كانت فى طريقها لتعزيز الميليشيات فى العقبة قد تم استهدافها وإحراقها من قبل طيران الأباتشى مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها، وأشار العميد أن العملية العسكرية مستمرة حتى تطهير جبال الظهرة الاستراتيجى بالكامل.


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