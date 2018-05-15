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الثلاثاء، 15 مايو 2018 09:18 ص
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قبرص تدعو لضبط النفس بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس

الثلاثاء، 15 مايو 2018 09:16 ص
قبرص تدعو لضبط النفس بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس رئيس قبرص نيكوس أنستاسياديس
نيقوسيا (أ ش أ)
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أعربت الحكومة القبرصية عن خوفها من التصعيد الخطير للوضع فى غزة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ونقلت وكالة أنباء قبرص عن الحكومة دعوتها لتجنب المزيد من الخسائر فى الأرواح، وأنها تحتفظ بالموقف القائل أن الوضع النهائى للقدس سيتحدد من خلال المفاوضات.

وأفادت وزارة الخارجية - فى بيان - "تشعر جمهورية قبرص بالقلق إزاء تصاعد الوضع فى غزة، ما أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات، وينبغى تجنب المزيد من الخسائر فى الأرواح، ندعو الجميع إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس".

 


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