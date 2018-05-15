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الثلاثاء، 15 مايو 2018 05:24 م
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فلسطينيون يدفنون جثمان رضيعة بعد استشناقها غاز الاحتلال الإسرائيلى

الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:34 م
فلسطينيون يدفنون جثمان رضيعة بعد استشناقها غاز الاحتلال الإسرائيلى استشهاد رضيعة فلسطينية
رويترز
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شارك عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء (15 مايو أيار) فى جنازة الطفلة الرضيعة ليلى الغندور البالغة من العمر ثمانية أشهر فى مدينة غزة بعد أن قتلها الغاز المسيل للدموع.

وقالت هيام عمر، جدة الطفلة، إنها ماتت بفعل الغاز المُسيل للدموع الذى استنشقته فى مخيم للاحتجاج يوم الاثنين (14 مايو أيار).

وأضافت الجدة أنهم ذهبوا إلى خيام الاحتجاج حيث أطلقت القوات الاسرائيلية الغاز المُسيل للدموع ولدى مغادرتهم لاحظوا أن الطفلة عجزت عن التنفس واختنقت.

 

 


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