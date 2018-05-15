فرنسا تدعو إلى إجراء تحقيق شفاف فى أحداث غزة وتوفير الحماية للمحتجين

فرنسا تدعو إلى إجراء تحقيق شفاف فى أحداث غزة وتوفير الحماية للمحتجينالثلاثاء، 15 مايو 2018 05:20 م
مندوب فرنسا فى الأمم المتحدة،فرانسوا ديلاتر
إضافة تعليق
قال مندوب فرنسا فى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إن الوضع فى غزة لا يمكن احتماله جراء انتهاكات الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، مشدداً على أن مسئولية ما يحدث فى غزة يقع على عاتق المجتمع الدولى، وتابع:"يجب توفير الحماية لأهالى غزة المحجتين وعلى إسرائيل ضبط النفس وتطبيق القوانين الشرعية فى مواجهة الاحتجاجات وتطبيق القواعد الدولية فى الاشتباك".
وأضاف " فرانسوا ديلاتر" خلال كلمته بمجلس الأمن فى جلسته الطارئة من أجل الأوضاع فى فلسطين، أنه يدعو إلى إجراء تحقيق شفاف فى أحداث غزة، وعلى الجيش الإسرائيلى ألا يستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وتابع:"نندد باستهداف المتظاهرين السلميين واستخدام عنف غير مبرر ضدهم".
إضافة تعليق
التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"
ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة