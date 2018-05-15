فرنسا تدعو إلى إجراء تحقيق شفاف فى أحداث غزة وتوفير الحماية للمحتجين

كتب أيمن رمضان

قال مندوب فرنسا فى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إن الوضع فى غزة لا يمكن احتماله جراء انتهاكات الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، مشدداً على أن مسئولية ما يحدث فى غزة يقع على عاتق المجتمع الدولى، وتابع:"يجب توفير الحماية لأهالى غزة المحجتين وعلى إسرائيل ضبط النفس وتطبيق القوانين الشرعية فى مواجهة الاحتجاجات وتطبيق القواعد الدولية فى الاشتباك".

وأضاف " فرانسوا ديلاتر" خلال كلمته بمجلس الأمن فى جلسته الطارئة من أجل الأوضاع فى فلسطين، أنه يدعو إلى إجراء تحقيق شفاف فى أحداث غزة، وعلى الجيش الإسرائيلى ألا يستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وتابع:"نندد باستهداف المتظاهرين السلميين واستخدام عنف غير مبرر ضدهم".