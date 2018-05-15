ظهور شق جديد من حمم بركان كيلاويا مكونا ممرا ناريا باتجاه المحيط الهادئ

واشنطن (أ ش أ)

أكد مرصد جزيرة هاواى الأمريكية لمتابعة النشاطات البركانية اليوم الثلاثاء، تكون شق بركانى جديد مع استمرار فوران بركان (كيلاويا) فى جزيرة هاواى ليتسبب فى تكون ممر تزحف عبره الحمم البركانية باتجاه مياه المحيط الهادى.

وقال المرصد، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الحمم البركانية تسير ببطء باتجاه مياه المحيط الهادى مكونة ممرا ناريا طويلا".

بدورهم، حذر رجال الدفاع المدنى الأمريكى من تكون المزيد من الانبعاثات البركانية، فضلا عن حدوث انفجارات نشطة عبر هذا الشق.