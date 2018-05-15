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الثلاثاء، 15 مايو 2018 08:27 م
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صور.. حريق هائل يلتهم حقل لمحصول القمح على حدود قطاع غزة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 08:20 م
صور.. حريق هائل يلتهم حقل لمحصول القمح على حدود قطاع غزة حريق بحقل لمحصول القمح
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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شب حريق هائل، اليوم الثلاثاء على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، ودفعت السلطات الإسرائيلية بعربات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بمقتل اكثر من 60 فلسطينيا واصابة نحو 2400 بجروح برصاص الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة أمس الإثنين تزامنا مع تدشين السفارة الأمريكية فى القدس، واستدعت بعض الدول السفراء الاسرائيليين احتجاجا.

أحد جنود الاحتلال
أحد جنود الاحتلال

 

جانب من الحريق (2)
جانب من الحريق 

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

حريق بحقل قمح على حدود قطاع غزة
حريق بحقل قمح على حدود قطاع غزة

 

حريق هائل يلتهم حقل كبير للقمح على حدود قطاع غزة
حريق هائل يلتهم حقل كبير للقمح على حدود قطاع غزة

 

محاولات السيطرة
محاولات السيطرة

 


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