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صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

الثلاثاء، 15 مايو 2018 02:06 ص
صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس مسيرات ضد مذبحة العودة فى قطاع غزة
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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اندلعت تظاهرات فى العديد من دول العالم، احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس، فى مشهد يكذب كل من يقول أن الكيان الصهيونى والأمريكى يبحث عن حرية الفلسطينيين والبت بشكل جاد لحل القضية الفلسطينية ليجعل حل تلك القضية بالغ الصعوبة.

ففى تركيا تظاهر آلاف المواطنين تحت شعار " القدس للمسلمين" مدينين جميع أشكال العنف التى يستخدمها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينيى،وفى إيطاليا، رفرفت أعلام فلسطين شوارع روما ليدين الآف الأشخاص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس منادين بالحرية للفلسطينيين.

وفى المكسيك تظاهر المئات ضد استخدام الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى تجاة المتظاهرين السلميين خلال يوم العودة، كما تظاهر العشرات أمام برج ترامب فى واشنطن لإدانة قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأدانت دول العالم، افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، واستشهاد 59 فلسطينيا على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى وإصابة 2771 آخرين على الحدود مع قطاع غزة.

ومنعت الولايات المتحدة  تبنّى بيان لمجلس الأمن الدولى يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل فى الأحداث الدموية فى قطاع غزة، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية بعدما دعا مندوبو فلسطين والكويت والسعودية فى الأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لبحث التطورات فى غزة وقتل إسرائيل للمدنيين فى الأراضى الفلسطينية.

وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول عديدة منها مصر والبحرين وفرنسا بريطانيا وروسيا تدشين السفارة الأمريكية فى القدس الذى تنصلت منه 128 من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.

احتجاجات فى المكسيك
احتجاجات فى المكسيك

 

احتجاجات فى إيطاليا
احتجاجات فى إيطاليا

 

الآلاف يتظاهرون فى تركيا
الآلاف يتظاهرون فى تركيا

 

تظاهرات ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
تظاهرات ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

 

جانب من المسيرات التضامنية فى المكسيك
جانب من المسيرات التضامنية فى المكسيك

 

جانب من المسيرات
جانب من المسيرات

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

مسيرات تحت شعار القدس للمسلمين
مسيرات تحت شعار القدس للمسلمين

 

مسيرات فى تركيا
مسيرات فى تركيا

 

مسيرات فى روما تضامنا مع فلسطين
مسيرات فى روما تضامنا مع فلسطين

 

مسيرة تحت شعار الحرية لفلسطين فى روما
مسيرة تحت شعار الحرية لفلسطين فى روما

 

مسيرة تضامنية مع فلسطين
مسيرة تضامنية مع فلسطين

 

مظاهرات فى تركيا ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
مظاهرات فى تركيا ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
 
قطع الطريق فى واشنطن اعتراضًا على نقل سفارة أمريكا للقدس
قطع الطريق فى واشنطن اعتراضًا على نقل سفارة أمريكا للقدس

 

مظاهرات فى أمريكا ضد مجازر الاحتلال فى فلسطين
مظاهرات فى أمريكا ضد مجازر الاحتلال فى فلسطين

 

مظاهرات فى أمريكا ضد نقل سفارة واشنطن إلى القدس
مظاهرات فى أمريكا ضد نقل سفارة واشنطن إلى القدس

 

هتافات فى واشنطن ضد قتل الفلسطينيين ونقل السفارة للقدس
هتافات فى واشنطن ضد قتل الفلسطينيين ونقل السفارة للقدس

 


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