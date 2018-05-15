صور.. انطلاق أولى المشاريع السياحة الروسية فى سوريا

كتب إبراهيم حسان

انطلقت أولى المشاريع السياحية الروسية فى سوريا، حيث سيتم إعادة تأهيل قرية المنارة السياحية بمحافظة طرطوس، بتكلفة إنشاء المشروع تبلغ حوالى 90 مليون دولار.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، فإن المشروع عبارة عن مشروع لفندق 5 نجوم يقع على شاطئ مدينة طرطوس، يتضمن أسواق تجارية ومول تجاري ومسابح وملاعب أطفال وفيلات وصالة مؤتمرات.

ويعد هذا المشروع مقدمة لمشاريع سياحية أخرى ستقام بالتعاون بين البلدين، حيث دخلت 80 شركة استثمار روسية إلى سوريا منذ مطلع 2018 الجارى للتعرف على واقع الاستثمار على الأراضى السورية.

وعلق أديب، على المشروع الروسى فى سوريا، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، بالقول ساخرا: "وإحنا نقوله فى عندنا الغردقة وشرم الشيخ.. يقولك لأ.. أصل أنتو مش آمنين، الواحد مستغرب من العلاقة بين بوتين وبشار.. الحب غير طبيعى ومنفهمش إيه السبب".



