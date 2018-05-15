video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 11:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. انطلاق أولى المشاريع السياحة الروسية فى سوريا

الثلاثاء، 15 مايو 2018 10:48 م
صور.. انطلاق أولى المشاريع السياحة الروسية فى سوريا بشار الأسد وبوتين
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

انطلقت أولى المشاريع السياحية الروسية فى سوريا، حيث سيتم إعادة تأهيل قرية المنارة السياحية بمحافظة طرطوس، بتكلفة إنشاء المشروع تبلغ حوالى 90 مليون دولار.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، فإن المشروع عبارة عن مشروع لفندق 5 نجوم يقع على شاطئ مدينة طرطوس، يتضمن أسواق تجارية ومول تجاري ومسابح وملاعب أطفال وفيلات وصالة مؤتمرات.

ويعد هذا المشروع مقدمة لمشاريع سياحية أخرى ستقام بالتعاون بين البلدين، حيث دخلت 80 شركة استثمار روسية إلى سوريا منذ مطلع 2018 الجارى للتعرف على واقع الاستثمار على الأراضى السورية.

وعلق أديب، على المشروع الروسى فى سوريا، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، بالقول ساخرا: "وإحنا نقوله فى عندنا الغردقة وشرم الشيخ.. يقولك لأ.. أصل أنتو مش آمنين، الواحد مستغرب من العلاقة بين بوتين وبشار.. الحب غير طبيعى ومنفهمش إيه السبب".

5afb03dfd4375097218b45ed
 
5afb03e9d437501f2a8b45ad
 
5afb038ad43750f8298b45b4
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع فى سوريا

تقرير: التدخل الروسى سمح للأسد بالسيطرة على نصف أراضى سوريا

تواصل عمليات إخراج المسلحين من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى لشمال سوريا

سوريا

روسيا

مشروعات سياحيه

بوتين

بشار الاسد




لا تفوتك
التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة