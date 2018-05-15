video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. استشهاد فلسطينى ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 06:52 م
صور.. استشهاد فلسطينى ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة الاحتلال الإسرائيلى
كتب: محمد الأحمدى
إضافة تعليق

استشهد فلسطينى آخر وأصيب آخرون فى تجدد المواجهات بين قوات الاحتلال والمتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة عن استشهاد المواطن ناصر غراب "51عاما" بطلق نارى من قبل الاحتلال الإسرائيلى شرق مخيم البريج، وفى وقت لاحق استشهد مواطن آخر شرق البريج ولا زال مجهول الهوية.

وكان قد أصيب مواطنين برصاص الاحتلال شرقى مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفى جباليا، أصيب شاب برصاص الاحتلال فى القدم قرب منطقة "ابو صفية" شرقى مدينة جباليا شمال القطاع.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنبلة غاز تجاه مخيم العودة شرقى بلدة خزاعة فى خان يونس باستخدام طائرة مسيرة كما استهدفت الطائرة نقطة طبية للمتطوعين.

وفي منطقة البريج افاد شهود عيان ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي القت عدد من شرائح الاتصال على المتظاهرين بالإضافة الى القائها شرق خان يونس جنوب القطاع.

وقامت طائرات الاحتلال فى ذات المنطقة باللقاء مواد ذات رائحة كريهة فى محيط مخيمات العودة شرق البريج.

احتجاجات فى فلسطين
احتجاجات فى فلسطين

 

اشتباكات مع الاحتلال
اشتباكات مع الاحتلال

 

انتهاكات الاحتلال
انتهاكات الاحتلال

 

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 

فلسطينيون
فلسطينيون

 

محتجون
محتجون

 

مصاب
مصاب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى يطرد القنصل التركى فى القدس

"الدفاع عن الأطفال": الاحتلال الإسرائيلى قتل 18 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام

فلسطين

اسرائيل

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة