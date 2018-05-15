صور.. استشهاد فلسطينى ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة

كتب: محمد الأحمدى

استشهد فلسطينى آخر وأصيب آخرون فى تجدد المواجهات بين قوات الاحتلال والمتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة عن استشهاد المواطن ناصر غراب "51عاما" بطلق نارى من قبل الاحتلال الإسرائيلى شرق مخيم البريج، وفى وقت لاحق استشهد مواطن آخر شرق البريج ولا زال مجهول الهوية.

وكان قد أصيب مواطنين برصاص الاحتلال شرقى مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفى جباليا، أصيب شاب برصاص الاحتلال فى القدم قرب منطقة "ابو صفية" شرقى مدينة جباليا شمال القطاع.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنبلة غاز تجاه مخيم العودة شرقى بلدة خزاعة فى خان يونس باستخدام طائرة مسيرة كما استهدفت الطائرة نقطة طبية للمتطوعين.

وفي منطقة البريج افاد شهود عيان ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي القت عدد من شرائح الاتصال على المتظاهرين بالإضافة الى القائها شرق خان يونس جنوب القطاع.

وقامت طائرات الاحتلال فى ذات المنطقة باللقاء مواد ذات رائحة كريهة فى محيط مخيمات العودة شرق البريج.



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