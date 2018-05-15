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الثلاثاء، 15 مايو 2018 02:09 م
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رئيس وزراء المغرب يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 15 مايو 2018 01:36 م
رئيس وزراء المغرب يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثمانى
سول (أ ش أ)
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الكورى الجنوبى، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المغربى سعد الدين العثمانى سيقوم بزيارة إلى سول تستهدف عقد مباحثات مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية لى ناك يون وحضور أعمال المؤتمر السنوى لبنك التنمية الإفريقى.

وذكر المكتب، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن العثمانى سيصل إلى سول الأحد المقبل فى زيارة تستغرق 5 أيام، تلبية لدعوة موجهة من نظيره الكورى الجنوبى.

ويخطط رئيس الوزراء الكورى الجنوبى للقاء الضيف الزائر وإقامة مأدبة عشاء على شرف استضافته فى اليوم التإلى للزيارة.

وخلال الزيارة من المقرر أن يلتقى العثمانى مع عدد من كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين، وسيلقى كلمة أمام المؤتمر السنوى لبنك التنمية الأفريقى المزمع عقده بمدينة بوسان، الميناء الرئيسى لكوريا الجنوبية.

وتحافظ كوريا الجنوبية على تقارب ودى مع المغرب منذ أن وطدت علاقاتها الدبلوماسية معها كأول دول أفريقية فى عام 1962.

وتأتى زيارة العثمانى فى إطار تأكيد علاقات التقارب الودى وتعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر، بحسب مكتب رئيس الوزراء الكورى الجنوبى.

 


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