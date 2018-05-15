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الثلاثاء، 15 مايو 2018 05:22 م
خالد صلاح
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رئيس رومانيا يطالب حكومته بـ"موقف متوازن" فى قضية القدس

الثلاثاء، 15 مايو 2018 05:04 م
رئيس رومانيا يطالب حكومته بـ"موقف متوازن" فى قضية القدس رئيس رومانيا
أ ف ب
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 دعا رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، الثلاثاء، الحكومة اليسارية فى بلاده إلى التزام الحذر بعد تأييدها نقل سفارة رومانيا إلى القدس، مؤكدا ضرورة الاحتفاظ بـ"مواقف متوازنة" فى النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأعلنت الرئاسة بعد استدعاء يوهانيس، وهو من يمين الوسط، رئيسة الوزراء فيوريكا دانشيلا ووزير الخارجية تيودور ميليسكانيو أن "السياسة الخارجية لرومانيا يجب أن تكون ضمن المتوقع. هناك خطوط حمر لم يسبق لواضعى القرار السياسى بغض النظر عن انتمائهم أن تجاوزوها".

وأفاد بيان أن "التخلى عن الموقف المتوازن الذى تلتزمه رومانيا حتى الآن لن يسبب سوى القلق" مضيفا أن بوخارست ينبغى أن تحظى "بمصداقية فى علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى وحلف شمال الاطلسي".

 

 


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