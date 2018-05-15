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الثلاثاء، 15 مايو 2018 02:12 م
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خالد الهيل: على تنظيم الحمدين أن يرفع يده ليتسنى حل القضية الفلسطينية

الثلاثاء، 15 مايو 2018 01:07 م
خالد الهيل: على تنظيم الحمدين أن يرفع يده ليتسنى حل القضية الفلسطينية خالد الهيل
كتبت ريهام عبد الله
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أكد خالد الهيل زعيم المعارضة القطرية، أن الاختراق القطرى للإجماع العربى وخلق مسارات غير عادلة، هو السبب الرئيسى فى تفاقم القضية الفلسطينية.

وقال الهيل فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "الاختراق القطرى للإجماع العربى، وخلق مسارات خاصة وغير عادلة هو السبب الرئيسى فى تفاقم القضية الفلسطينية، أنا متأكد أن الإرادة العربية والدولية متوفرة، والأساس المبدئى لمفاوضات حاسمة قائم، وعلى تنظيم الحمدين أن يرفع يده ليتسنى حل القضية فهم أول من استقبل بيريز بالأحضان فى الدوحة".

 

خالد الهيل
خالد الهيل

 


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