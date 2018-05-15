خالد الهيل: على تنظيم الحمدين أن يرفع يده ليتسنى حل القضية الفلسطينية

كتبت ريهام عبد الله

أكد خالد الهيل زعيم المعارضة القطرية، أن الاختراق القطرى للإجماع العربى وخلق مسارات غير عادلة، هو السبب الرئيسى فى تفاقم القضية الفلسطينية.

وقال الهيل فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "الاختراق القطرى للإجماع العربى، وخلق مسارات خاصة وغير عادلة هو السبب الرئيسى فى تفاقم القضية الفلسطينية، أنا متأكد أن الإرادة العربية والدولية متوفرة، والأساس المبدئى لمفاوضات حاسمة قائم، وعلى تنظيم الحمدين أن يرفع يده ليتسنى حل القضية فهم أول من استقبل بيريز بالأحضان فى الدوحة".